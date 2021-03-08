Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından 3 puanla döndü

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında Szalai, Osayi ve Serdar'ın golleriyle kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.

3 GOL İYİ FUTBOL

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Attila Szalai, 32. dakikada Bright Osayi-Samuel ve 90. dakikada Serdar Aziz attı.

Fenerbahçe, 14 deplasman maçında 35 puana ulaştı ve ilk 14 deplasman maçları itibarıyla en iyi performansını sergiledi.





FENERBAHÇE GALATASARAY'A YETİŞTİ

58 puana ulaşan Fenerbahçe, ikinci sıradaki Galatasaray ile puanını eşitledi. Konyaspor ise 4 maç sonra yenildi ve 32 puanda kaldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Kadıköy'de Gençlerbilriği'ni konuk edecek. Konyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı lacivertliler bu sezon 14. deplasman maçında 11. galibiyetini elde etti.



