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Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından eli boş döndü
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
- 29.08.2022 - 21:14
- Güncelleme : 29.08.2022 - 21:18
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.
Konyaspor'un stadyumundaki zemin nedeniyle Eskişehir'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kaybetti.
Tek gol Muhammet'ten
Karşılaşmada ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
Süper Lig'in ilk 3 haftasında rakip ağlara 13 gol gönderen Fenerbahçe, Konyaspor filelerini havalandıramadı. İlhan Palut'un öğrencileri ise ligde geride kalan 4 haftada kalesinde gol görmedi.
Fenerbahçe ilk kez yenildi
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk kez kaybetti ve 7 puanda kaldı. Konyaspor, 8 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Konyaspor, Giresunspor deplasmanına gidecek.