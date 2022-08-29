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    Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından eli boş döndü

    Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından eli boş döndü

    Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
    • 29.08.2022 - 21:14
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 21:18
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    Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.

    Konyaspor'un stadyumundaki zemin nedeniyle Eskişehir'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kaybetti.

    Tek gol Muhammet'ten

    Karşılaşmada ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

    Süper Lig'in ilk 3 haftasında rakip ağlara 13 gol gönderen Fenerbahçe, Konyaspor filelerini havalandıramadı. İlhan Palut'un öğrencileri ise ligde geride kalan 4 haftada kalesinde gol görmedi.

    Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından eli boş döndü #1

    Fenerbahçe ilk kez yenildi

    Bu sonucun ardından Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk kez kaybetti ve 7 puanda kaldı. Konyaspor, 8 puana yükseldi.

    Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Konyaspor, Giresunspor deplasmanına gidecek.

    Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından eli boş döndü #2

    Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından eli boş döndü #3

    Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından eli boş döndü #4


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