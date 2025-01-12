Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan ekip, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Konyaspor maçının hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün akşam saatlerinde Konya'ya gidecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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