Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan ekip, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Konyaspor maçının hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün akşam saatlerinde Konya'ya gidecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor