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- Konyaspor - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci'den harika frikik golü
Konyaspor - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci'den harika frikik golü
Konyaspor'a karşı 2-1 yenilen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, attığı frikik golüyle yeteneğini bir kez daha konuşturdu.
- Haber Merkezi
- 30.10.2021 - 22:32
- Güncelleme : 30.10.2021 - 23:01
Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
İRFAN CAN'DAN JENEREKLİK FRİKİK GOLÜ
Karşılaşmada sarı lacivertl ekibin sakatlıktan yeni dönen yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, takımının tek golünü seyirlik bir frikik golüyle kaydetti.
41'DE OYUNA GİRDİ, 84'TE GOLÜNÜ ATTI
41. dakikada Dimitris Pelkas'ın yerine oyuna dahil olan İrfan Can, 84. dakikada frikikten yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır