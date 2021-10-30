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    Konyaspor - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci'den harika frikik golü

    Konyaspor - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci'den harika frikik golü

    Konyaspor'a karşı 2-1 yenilen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, attığı frikik golüyle yeteneğini bir kez daha konuşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 22:32
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 23:01
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    Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

    İRFAN CAN'DAN JENEREKLİK FRİKİK GOLÜ

    Karşılaşmada sarı lacivertl ekibin sakatlıktan yeni dönen yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, takımının tek golünü seyirlik bir frikik golüyle kaydetti.

    Konyaspor - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci den harika frikik golü #1

    41'DE OYUNA GİRDİ, 84'TE GOLÜNÜ ATTI

    41. dakikada Dimitris Pelkas'ın yerine oyuna dahil olan İrfan Can, 84. dakikada frikikten yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.

    Konyaspor - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci den harika frikik golü #2

    Konyaspor - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci den harika frikik golü #3

    Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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