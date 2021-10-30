Haberler

Futbol Haberleri

Konyaspor - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci'den harika frikik golü

Konyaspor - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci'den harika frikik golü

Konyaspor'a karşı 2-1 yenilen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, attığı frikik golüyle yeteneğini bir kez daha konuşturdu.