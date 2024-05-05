Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla noktaladı.

AA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Son bölümde taktiksel ve bireysel çalışma yapıldı

İdman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya gidecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)