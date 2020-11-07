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    Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 17:53
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 18:06
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    Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Konyaspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

    11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta

    Konyaspor: Sehic, Guilherme, Adil, Abdulkerim, Skubic, Oğuz Kağan, Jevtovic, Milosevic, Miya, Cikalleshi, Kravets

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