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Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 07.11.2020 - 17:53
- Güncelleme : 07.11.2020 - 18:06
Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Konyaspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Adil, Abdulkerim, Skubic, Oğuz Kağan, Jevtovic, Milosevic, Miya, Cikalleshi, Kravets