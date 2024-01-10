Fenerbahçe - Konyaspor maçının ilk 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'de 16. haftanın erteleme mücadelesinde Konyaspor'u konuk edecek.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.

18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, King, Dzeko

Konyaspor: Deniz, Ahmet Oğuz, Adil, Kahraman, Guilherme, Oğulcan, Soner, Prip, Cicaldau, Marlos, Emrehan