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    Fenerbahçe, Konyaspor'u 2 golle mağlup etti

    Fenerbahçe, Konyaspor'u 2 golle mağlup etti

    Süper Lig'de lig ikinciliği için Konyaspor'u geçmesi gereken Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı rakibini Kim ve Pelkas'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 20:54
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 20:56
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    Süper Lig'de lig ikinciliği için Konyaspor'u geçmesi gereken Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı rakibini Kim ve Pelkas'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

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