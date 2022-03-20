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Fenerbahçe, Konyaspor'u 2 golle mağlup etti

Fenerbahçe, Konyaspor'u 2 golle mağlup etti

Süper Lig'de lig ikinciliği için Konyaspor'u geçmesi gereken Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı rakibini Kim ve Pelkas'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.