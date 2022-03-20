- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe, Konyaspor'u 2 golle mağlup etti
Fenerbahçe, Konyaspor'u 2 golle mağlup etti
Süper Lig'de lig ikinciliği için Konyaspor'u geçmesi gereken Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı rakibini Kim ve Pelkas'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 20.03.2022 - 20:54
- Güncelleme : 20.03.2022 - 20:56
Süper Lig'de lig ikinciliği için Konyaspor'u geçmesi gereken Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı rakibini Kim ve Pelkas'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
DETAYLAR GELİYOR...