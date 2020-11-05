Fenerbahçe, Kruse'nin davayı kaybedeceğini düşünüyor

FIFA'nın, Ruiz davasında Beşiktaş'ı tazminat ödemeye mahkum etmesi, sarı-lacivertli taraftarları endişelendirmişti. Ancak sarı-lacivertli yönetim, davayı kazanacaklarını düşünüyor.

Beşiktaş'tan maaş alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek FIFA'ya başvuran Victor Ruiz, haklı bulunmuştu.

Siyah-beyazlı kulübü 2.5 milyon euro tazminat ödemeye mahkum eden FIFA'nın bu kararı, akıllara Max Kruse'yi getirdi.

Aynı gerekçeyle kontratını fesheden Alman futbolcu, sarı-lacivertli kulüp ile yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Ruiz'in haklı bulunması nedeniyle Kruse davasını kaybedeceklerini düşünürken, yönetim ise konu hakkında hiçbir endişe duymuyor.

"KRUSE BEDEL ÖDEYECEK"

Fenerbahçe yönetimiyle görüşen gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, "UEFA ilk defa Fenerbahçe lehine karar verecek. Kruse, Fenerbahçe'ye çok büyük bir bedel ödeyecek." diyerek taraftarlara müjde verdi.

Niğdelioğlu, yönetimin Alman futbolcuya olan ödemeleri zamanında yaptığı için elinin güçlü olduğunu da belirtti.