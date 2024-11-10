Fenerbahçe Kulübü, düzenlenen törenle Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı nedeniyle anma töreni düzenledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım Fenerbahçe Vapuru ile beşinci kez organize edilen anma törenine, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Vekili Erol Bilecik, Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular, teknik ekipler ve çalışanlar katıldı.

ANI DEFTERİNE DUYGU VE DÜŞÜNCELER YAZILDI

Kadıköy’de bulunan Eminönü/Karaköy Şehir Hatları İskelesi’nden Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılmış vapurla Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na doğru hareket edildi.

Saygı duruşunda bulunulan törende beyaz ve kırmızı karanfiller suya bırakıldı. İstiklal Marşı'nın ardından anı defterine duygu ve düşünceler yazıldı.

"ATATÜRK SEVGİSİ KATLANARAK ARTIYOR"

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, törende yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

Atatürk sevgisi katlanarak artıyor. Bugünün erken saatlerinde bu kadar insan bir araya geldik. Saygı duruşunu da binler yaptı. Ulusumuzun Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, özlemle, saygıyla andık. Umuyorum ve diliyorum ki Onun açtığı yolda, gösterdiği ufukta ilke ve inkılaplarına bağlı olarak hiç durmadan yürüyecek bir nesil yetişiyor. Atatürk’ün gerçek dehası, ilke ve inkılaplarının önemi gün geçtikçe daha iyi kavranıyor. Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sadık olduğumuz, bağlı kaldığımız sürece Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok.

"ATAMIZIN RUHU ŞAD OLSUN"

Kulüp başkan vekili Erol Bilecik, yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Atamızla vedalaşalı 86 yıl geride kaldı. 86 yıldır tüm Türk milleti ve özellikle Fenerbahçeliler bu hassasiyeti, bu özlemi yüksek bir şekilde ama Dolmabahçe’ye giderek ama kalplerinde hissederek ya da bulundukları noktalarda gözyaşlarını tutamayarak sürekli dile getiriyorlar. Onun tüm bu anılarını, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak Türk milleti için yaptıklarına büyük bir gururla tekrar tanık olarak içimizde hissediyoruz ve tüm dünyayla paylaşıyoruz. Atamızın ruhu şad olsun.

"CUMHURİYETİMİZİ SONSUZA DEK YAŞATACAĞIZ"

Genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ise törenin Fenerbahçe Kulübü için geleneksel hale geldiğini vurgulayarak şu şekilde konuştu: