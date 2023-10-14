Fenerbahçe, kuvvet çalışması gerçekleştirdi
AA

Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde salonda gerçekleştirildi.

Hazırlıklar devam edecek

Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından core ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe, kuvvet çalışması gerçekleştirdi

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)