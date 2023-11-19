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Fenerbahçe, kuvvet ve dayanaklılık çalışması yaptı

Fenerbahçe, kuvvet ve dayanaklılık çalışması yaptı Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesinde kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.