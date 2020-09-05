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    Fenerbahçe, Land Of Legends Cup'ın şampiyonu oldu

    Fenerbahçe, Land Of Legends Cup'ın şampiyonu oldu

    Fenerbahçe ve Sivasspor final maçında karşı karşıya geldi. Maçı 1-0 kazanan sarı lacivertliler kupanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2020 - 23:17
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    The Land Of Legends Cup finalinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

    Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

    Fenerbahçe'nin golü 67. dakikada Caner Erkin'in serbest vuruşta attığı golle geldi.

    2 GALİBİYETLE LEGENS CUP'I ŞAMPİYON TAMAMLADI

    Fenerbahçe, turnuvada karşılaştığı Antalyaspor ve Sivasspor'u mağlup ederek The Land Of Legends Cup'ı 2 galibiyetle şampiyon tamamladı.

    Fenerbahçe'de yeni transferler Enner Valencia ve Mauricio Lemos, maçın ikinci yarısında süre aldılar.

    Fenerbahçe, Land Of Legends Cup ın şampiyonu oldu #1

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe maça,"Altay, Gökhan, Serdar, Sadık Caner, Tolga, Gustavo, Sinan, Thiam, Deniz, Frey" 11’i ile başladı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise şu kadro ile karşılaşmaya başladı:
    “Muammer, Goiano, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Erdoğan, Hakan, Ziya, Gradel, Yatabare”

    Fenerbahçe, Land Of Legends Cup ın şampiyonu oldu #2


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