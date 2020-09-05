Fenerbahçe, Land Of Legends Cup'ın şampiyonu oldu

Fenerbahçe ve Sivasspor final maçında karşı karşıya geldi. Maçı 1-0 kazanan sarı lacivertliler kupanın sahibi oldu.

The Land Of Legends Cup finalinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin golü 67. dakikada Caner Erkin'in serbest vuruşta attığı golle geldi.

2 GALİBİYETLE LEGENS CUP'I ŞAMPİYON TAMAMLADI

Fenerbahçe, turnuvada karşılaştığı Antalyaspor ve Sivasspor'u mağlup ederek The Land Of Legends Cup'ı 2 galibiyetle şampiyon tamamladı.



Fenerbahçe'de yeni transferler Enner Valencia ve Mauricio Lemos, maçın ikinci yarısında süre aldılar.





İLK 11'LER

Fenerbahçe maça,"Altay, Gökhan, Serdar, Sadık Caner, Tolga, Gustavo, Sinan, Thiam, Deniz, Frey" 11’i ile başladı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise şu kadro ile karşılaşmaya başladı:

“Muammer, Goiano, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Erdoğan, Hakan, Ziya, Gradel, Yatabare”







