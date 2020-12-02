Fenerbahçe: Lemos'un ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildi

Fenerbahçe, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın yaptığı müdahale sonucu sakatlanan Mauricio Lemos hakkında açıklamada bulundu. Sarı-lacivertliler futbolcuda kırık saptanmadığını duyurdu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin son dakikalarında Josef de Souza'nın müdahalesiyle yerde kalan Mauricio Lemos'un sakatlık durumu belli oldu.

"KIRIK TESPİT EDİLMEDİ"

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş ile oynanan derbi maçta Josef de Souza’nın resimdeki müdahalesi sonrası sakatlanan Mauricio Lemos'un ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi ezilme ile kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuz için sevindirici olan tek gelişme kırık saptanmamış olmasıdır." ifadelerine yer verildi.





(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)