Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi resmen açıkladı Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği ve transfer görüşmelerinde bulunduğu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de geride kalan 19 haftada topladığı 50 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hızlı başladı.

İsmail Kartal yönetiminde sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

Savunma hattında Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin ve Serdar Aziz gibi isimler bulunan Fenerbahçe, Union Berlin'den ayrılan İtalyan yıldız, Leonardo Bonucci'yi resmen kadrosuna kattığı duyurdu.

"Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz"

Fenerbahçe'den Bonucci için yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Mario Branco ve Sportif Direktör Yardımcımız Okan Özkan da yer aldı.



Leonardo Bonucci'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz.

Kariyerinde 610 maça çıktı

Leonardo Bonucci, 2013-2014 ve 2017-2018 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun kadrosuna seçildi ve dört kez Serie A'da Yılın Takımı'nda yer aldı.

İtalyan savunmacı, 2016'da Serie A'da Yılın Futbolcusu seçildi ve aynı sezon UEFA Yılın Takımı'nda da yer aldı.

36 yaşındaki deneyimli isim, 2017 yılında FIFA FIFPro World11 ve IFFHS Erkekler Dünya Takımı'nın yanı sıra 2016-17 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonun Takımı ve 2016-17 ESM Yılın Takımı'nda da yer aldı.

Kulüp ve milli takım kariyeri boyunca 610 maça çıkan Bonucci, 45 gol attı.