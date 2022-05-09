Fenerbahçe lig bitimine kadar hangi takımlarla oynayacak?

Fenerbahçe lig bitimine kadar hangi takımlarla oynayacak?

Fenerbahçe dün Dolmabahçe'de karşı karşıya geldiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Puan tablosunda ikinci sıradan inmek istemeyen sarı-lacivertlilerin fikstürü gündeme getirildi.

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra İsmail Kartal'la anlaşan Fenerbahçe, son haftalarda çıkışa geçti.

İsmail Kartal yönetiminde peş peşe galibiyetler alan Fenerbahçe, dün Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

1-1 berabere biten derbi maçı sonrası, Fenerbahçe'nin son haftalarda devam eden yenilmezlik serisi durmuş oldu.

İkinci sıradan inmek istemeyen ve Avrupa'ya gitmek isteyen Fenerbahçe'nin lig bitimine kısa bir süre kala, hangi karşılaşmaları oynayacağı merak edildi.

Fenerbahçe taraftarı bu kapsamda, "Fenerbahçe lig bitimine kadar hangi takımlarla oynayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe lig bitimine kadar hangi takımlarla oynayacak? İşte yanıtı...

Fenerbahçe lig bitimine kadar hangi takımlarla oynayacak?

Süper Lig'in 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:

Hafta 37 (69 puan)

37

Fatih Karagümrük

Hafta 38

Yeni Malatyaspor (D)