Fenerbahçe ligden çekilirse ülke puanı ne olur? Büyük tehlike... Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi düşmesi durumunda Türk futbolunda büyük bir kayıp yaşanabilir. Yayıncı kuruluş sözleşmesinin iptali ve kulüplerin gelir kaybı gibi etkiler olabilir. Ayrıca, Avrupa kupalarında Türk futbolunun pozisyonu da olumsuz etkilenebilir. İşte detaylar...

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar büyük bir gerginliğe sebep oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçının ardından futbolculara ve teknik heyete yapılan saldırının ardından açıklama yaptı.

Koç, “Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Herkes aklını başına alsın. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti.” dedi.

Ayrıca, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe ligden çekilirse prestij kaybından daha fazla kayıp olacak

Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri 2 Nisan 2024’te yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 9 Nisan 2024’te bir araya gelecek. Sarı lacivertliler, futbol takımının Süper Lig’den çekilme dahil alınabilecek aksiyonları değerlendireceklerini açıkladı.

Peki sarı-lacivertliler ligden çekilirse ne olur?

Fenerbahçe'nin bir alt lige düşmesi durumunda Türk futbolunda büyük bir prestij kaybı yaşanır. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un henüz yeni imzaladığı 3 yıllık sözleşmenin feshedilme ihtimali ortaya çıkar. Ayrıca, rekabetin azalmasıyla kulüplerin gelirlerinde büyük düşüşler yaşanabilir.

Ülke puanında çakılma ihtimali

Avrupa kupalarında da Türk futbolu olumsuz etkilenebilir. Türkiye, ülkeler sıralamasında 9. sırada yer alıyor ve bu durumda 2025-26 sezonu şampiyonu direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacaktır. Ancak, Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi veya UEFA Konferans Ligi'ne katılmaması durumunda, takımın bu sezon elde ettiği puanlar silinecektir.

Bu durumda Türkiye'nin ülkeler sıralamasında düşmesi ve şampiyon takımın uzun yıllar boyunca doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansının azalması söz konusu olabilir.

Son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takım Fenerbahçe

Ülke puanı genel klasmanı hesaplamasında son 5 sezon baz alınıyor ve bu kulvarda da Türkiye adına en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe.

Sarı-lacivertliler bu alanda 46 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray 43 puanla 2’ncilik koltuğunda oturuyor. Bu 2 takımı, mütevazı bütçelerine rağmen Başakşehir ve Sivasspor takip ediyor.

Özellikle 2019-20 ve 2022-23 sezonlarındaki performansıyla dikkati çeken Başakşehir toplamda 34 puan, Sivasspor da 17,5 puanla Türkiye’nin 20. sıradan üst basamaklara tırmanmasında önemli rol oynadı.