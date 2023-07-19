Fenerbahçe, Lincoln'un sözleşmesini askıya alabilir Fenerbahçe'de yabancı kontenjanına takılan ve sakatlığı süren Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin askıya alınabileceği belirtildi.

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Sarı lacivertli kulüpte geçen sezon yaşadığı sakatlığın etkilerini hala hisseden Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin askıya alınabileceği öğrenildi.



Kulübün yabancı kontenjanında yer açmak için böyle bir karar alacağı tahmin ediliyor.



Lincoln, ara transferde gönderilebilir

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique'nin sözleşmesini ara transfer dönemine kadar dondurması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, iyi bir teklif gelmesi halinde ise Brezilyalı futbolcu ile yolları ayıracak.

35 maçta 2 gol 8 asisti var

Lincoln Henrique sakatlandığı sürece kadar geçen sezon sarı-lacivertli formayı 35 maçta giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 8 asistlik katkı verdi.