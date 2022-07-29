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    Fenerbahçe, Luan Peres Petroni'yi renklerine kattı

    Fenerbahçe, Luan Peres Petroni'yi renklerine kattı

    Sarı-lacivertliler, Marsilya kulübünden transfer ettikleri Luan Peres Petroni ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 23:45
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    Fenerbahçe,  Marsilya kulübü ile Luan Peres Petroni için anlaşmaya varmasının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'a son görüşmeler için gelen Petroni ile de anlaşarak transferi resmen açıkladı.

    "Kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır"

    Sarı-lacivertliler, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

    "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.225.000 Avro ödenecektir.

    Transfer bedeline ilaveten, futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak azami 237.500 Avro bonus bedeli Olympique Marseille Kulübüne ödenecektir."

    Fenerbahçe, Luan Peres Petroni yi renklerine kattı #1

    Gustavo Henrique’yle oynadı

    Kim Min Jae’nin yokluğunda Fenerbahçe’nin transfer ettiği bir diğer stoper de Gustavo Henrique’ydi.

    Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir başka stoper olan Gustavo Henrique ile de eski takım arkadaşı olan Luan Peres, Santos döneminde Henrique ile savunma hattını paylaşmıştı.

    Fenerbahçe, Luan Peres Petroni yi renklerine kattı #2

    Geçen sezon 50 resmi maça çıktı

    Luan Peres, 2021-22 sezonunda 4.5 milyon euro karşılığında Santos'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. Fransız kulübüyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon euroluk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.

    Fenerbahçe, Luan Peres Petroni yi renklerine kattı #3


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