Fenerbahçe, Lucien Favre'ye teklif yaptı

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler Borussia Dortmund'un eski hocası Lucien Favre ile temas kurdu.

Basınla yaptığı toplantıda teknik direktör konusunda da konuşan Fenebahçe Başkanı Ali Koç, "Yabancı hocayla 15 yıldır şampiyon olamadı' diyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde transfer operasyonlarını yöneten Selahattin Baki, başkan Ali Koç'un talimatıyla bizzat Lucien Favre ile görüşme gerçekleştirdi ve sarı-lacivertli kulübün projesinden bahsetti ve şartlarını sundu.

Fenerbahçe, 2 yıllık teklifi masaya koydu. Favre ise gelen teklifi değerlendirmek için biraz süre istedi.

HÜCUM FUTBOLUNUN ÖNDERLERİNDEN

63 yaşında olan İsviçreli teknik adam, son olarak Borussia Dortmunda'da 2 yıl görev yaptı. Avrupa'da hücum futbol yapısının önderlerinden olan Favre, Dortmund'da 110 maçta 2.01'lik puan ortalaması yakaladı.

Dortmund'un yanı sıra Almanya'da M'Gladbach ve Hertha Berlin'de de görev yapan Favre, İsviçre'de de Zürih ve Servette başta olmak üzere çeşitli takımlarda çalıştı.

16 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR

63 yaşında olmasına rağmen kariyerinde sadece 5 kupa kazanan Favre, bu kupalardan 4'ünü İsviçre Ligi'nde aldı.

Almanya ve Fransa'da çalışan Favre'nin İsviçre Ligi dışında da kariyerinde şampiyonluk sevinci yaşamadı ve Favre, Fenerbahçe'ye gelir ve sarı-lacivertli takımı 8 yıl aradan sonra şampiyon yaparsa kariyerinde 16 yıl aradan sonra ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.