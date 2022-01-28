Fenerbahçe, Luiz Gustavo'dan indirim talep etti

Fenerbahçe, yıllık 3.5 milyon eurodan fazla kazanan ve 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo'dan maaş indirimi talebinde bulunacak.

Fenerbahçe Kulübü, takımın en fazla kazanan ve 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolusu Luiz Gustavo'dan maaş indirimi isteyecek.

Yıllık kazancı 3.5 milyon euroyu geçen ancak bu sezon performansı oldukça düşen 34 yaşındaki futbolcuyla ve menajerliğini yapan Rogon'la masaya oturulacak.





MAAŞINDA İNDİRİM İSTENDİ

Özellikle Ali Koç döneminde menajerlik şirketi Rogon'la çok sık çalışan sarı-lacivertli yönetim, bu sefer kapıyı transfer için değil, Gustavo'nun maaşında indirim ya da yolların ayrılması için çalacak.

Haber Global'in haberine göre; temmuzda 35 yaşına girecek Brezilyalı futbolcu, yüzde 30-50 arası bir maaş indirimini kabul etmezse kulüp bulması istenecek.





89 MAÇ OYNADI

Gustavo, 2019'da 4 yıllık sözleşme imzaladığı Fenerbahçe'yle şu ana kadar 89 maça çıktı.

Bu maçların 76'sında ilk 11'de sahaya çıkan Gustavo, özellikle bu sezon oynadığı dönemde eleştirilerin odağındaki isimlerden biri oldu.



