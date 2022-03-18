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    Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı sakatlandı

    Hafta sonunda Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Konyaspor'da Abdülkerim Bardakcı'nın adduktor kas grubunda 2. derecede yırtık ve kanama tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 15:16
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    Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı sakatlandı

    Süper Lig 'in 30. haftasında  Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Konyaspor'da Abdülkerim Bardakcı'nın adduktor kas grubunda 2. derecede yırtık ve kanama tespit edildi.

    KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

    Yeşil Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Sağ uyluk üst iç kısmında ağrıları olan oyuncumuz Abdülkerim Bardakcı'nın yapılan tetkikleri sonucunda Adduktor kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

    Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı sakatlandı #1


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