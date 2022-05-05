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    Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 eksik

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Derbi öncesi Beşiktaş'ta bulunan eksikler teknik ekibi düşündürüyor.
    • 05.05.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 17:55
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    Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 eksik

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sona ererken, ligin 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, siyah-beyazlıların sahasında karşı karşıya gelecek.

    Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbi mücadelesi öncesi teknik direktör Valerien İsmael, defans hattı başta olmak üzere maçta yer almayacak oyuncuların eksikliğini nasıl gidereceğini düşünüyor.

    Vida forma giyemeyecek

    Cezalı Montero ve Rosier ile birlikte Vida da derbide görev yapamayacak.

    Sakatlığı nedeniyle tedavi gören Vida, babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine gitti. Hafta sonu İstanbul’a dönmesi beklenen Hırvat oyuncu, derbide forma giyemeyecek.

    Ağrıları devam eden Can Bozdoğan’ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

    Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş ta 3 eksik #1

    Sağ kanat belirsiz

    3’lü defans hattında Necip, Serdar ve Welinton’un oynaması bekleniyor. Ancak sağ kanat için henüz karar verilmedi.

    Necip’in stoperde oynayacak olması alternatifleri azaltırken mevcut kadroda mevkisi sağ bek olan tek isim Kerem Kalafat.

    Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş ta 3 eksik #2

    Defans için Kenan düşünülüyor

    Teknik direktör Valerien İsmael, takımın başına geçtikten sonra sakatlığı olmamasına rağmen üst üste 3 maç Kerem’i kadroya almamıştı. 21 yaşındaki genç, Kayseri deplasmanına takımla birlikte gitse de forma şansı bulamamıştı.

    Alternatif isimler ise Kenan Karaman ve Kevın N’Koudou.

    Fransız teknik adamın, defansa daha fazla yardım etmesinden dolayı Kenan'ı düşündüğü de gelen haberler arasında.

    Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş ta 3 eksik #3


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