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    Fenerbahçe maçı öncesi muhabirin zor anları

    Fenerbahçe maçı öncesi muhabirin zor anları

    Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı öncesi beIN Sports muhabiri Mert Yüksektepe, sulama sisteminin gazabına uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 09:46
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    Süper Lig'in açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu. Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Maçın tek golünü ise Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil kaydetti.

    Maç öncesinde de eğlenceli bir an yaşandı.

    MUHABİR CANLI YAYINDA ISLANDI

    Adana'da maç önü programında iki takımında ilk 11'lerini aktaran beIN Sports muhabiri Mert Yüksektepe, canlı yayında zor anlar yaşadı.

    Zemini ıslatmak için kullanılan sulama sistemi yanlış tarafa yönelince muhabir, canlı yayında sırılsıklam oldu.

    Fenerbahçe maçı öncesi muhabirin zor anları İZLE

    Fenerbahçe maçı öncesi muhabirin zor anları #1

    Fenerbahçe maçı öncesi muhabirin zor anları #2

    Fenerbahçe maçı öncesi muhabirin zor anları #3

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