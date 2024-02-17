Fenerbahçe maçı öncesi Rize Stadı'nın son hali Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Rizespor - Fenerbahçe maçı öncesinde Rize'deki şiddetli yağış stat zeminini olumsuz yönde etkiledi.

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İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe ile İlhan Palut yönetimindeki Rizespor, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Arda Kardeşler'in düdük çalacağı müsabaka Rize Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Bu kritik maça sayılı saatler kala ise Rize'deki şiddetli yağış, stadın zeminini olumsuz bir biçimde etkiledi.

Maç ertelenecek mi?

Yoğun yağışın devam ettiği Rize'de stadın son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Zeminde yaşanan bozulmalar gözle görülürken maçın ertelenme ihtimali konuşulmaya başlandı.

Karşılaşmanın oynanıp oynanamayacağı ise kısa süre içerisinde belli olacak.