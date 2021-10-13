Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da sakatlar arttı

Trabzonspor'un Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçına doğru sakat oyuncuların belirsizliği devam ediyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Pazar günü oynanacak maç öncesi, bordo mavili ekipte sakat oyuncuların belirsizliği can sıkıyor.

HAMSİK'İN DURUMU NETLEŞMEDİ

Milli takımda sakatlanan Marek Hamsik'in durumu netleşmezken, Koita ve Abdülkadir Parmak'ın hafta sonuna yetişmesi zor gözüküyor.

Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde Marek Hamsik endişesi yaşanıyor.

Ülkesinin milli takımıyla Hırvatistan maçına çıkan ve bir de asist yapan Slovak oyuncu, karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

HAMSİK'İN YERİNE SİOPİS

34 yaşındaki futbolcu, arka adalesinde çekme problemi nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

Ülkesinde tedavisine başlanan Slovak oyuncunun çekilecek MR’dan sonra Fenerbahçe maçında görev yapıp yapamayacağı belli olacak.



Hamsik’in Fenerbahçe maçına yetişmemesi durumunda Abdullah Avcı'nın o bölgede Siopis’e şans vermesi bekleniyor.

DJANİNY VE DORUKHAN GÖNDÜ, KOİTA VE ABDÜLKADİR PARMAK YOK

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sakatlıkları tamamen geçen Djaniny ve Dorukhan takımla çalışmalara başladı.

Takımdan ayrı bireysel çalışan Koita ve Abdülkadir Parmak'ın ise hafta sonuna yetişmeleri zor gözüküyor.

Bordo mavili ekipte cezalı Hugo ve Hüseyin de zorlu mücadelede sahada yer alamayacak.

TRİBÜN LİDERLERİ YILLAR SONRA BULUŞUYOR

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde, bordo mavili taraftar grupları da yıllar sonra biraraya gelecek.

Karadeniz ekibinin tüm taraftar grupları, Fenerbahçe maçını aynı tribününden izleyip takımlarına destek verecek.

Bu arada Trabzonspor ve Fenerbahçe tribün liderleri, Trabzon'da buluşarak deplasman yasağının kaldırılması için bir görüşme yapacak.