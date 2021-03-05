Fenerbahçe maçı sonrası Daum'dan paylaşım

Yaptığı İstanbul ve Fenerbahçe paylaşımlarıyla sarı-lacivertli kulübe dönmek istediğini açıkça gösteren Daum, dünkü Antalyaspor beraberliğinin ardından yine bir fotoğraf paylaştı.

Fenerbahçe'yi daha önce 2 kez şampiyon yapan Cristoph Daum, sarı-lacivertli yönetime mesaj göndermeye devam ediyor.

Sık sık İstanbul ve Fenerbahçe'yle ilgili paylaşımlarda bulunan Alman teknik adam, 1-1 sona eren Antalyaspor maçının ardından yine boş durmadı.

MAÇIN HEMEN ARDINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Mücadelenin hemen ardından "İyi akşamlar" yazıp İstanbul'da çekildiği bir fotoğrafı koyan Daum, ayrıca kareye Türk bayrağı eklemeyi de ihmal etmedi.

İşte o paylaşım:

Kupa maçı sonrası Daum'dan mesaj HABERİ