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Haber Merkezi

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Maçın hakemine tepki gösteren Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Hakem hakkında konuşmamıza gerek yok. Hakemi zaten seyrettik. Fenerbahçe gibi bir kulübün hakeme ihtiyacı yoktur" sözlerini sarf etti.

"FENERBAHÇE İTİRAZ BİLE ETMEDİ"

Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı olmadığını söyleyen Yılmaz, "Konuşmadan da yapamıyorum. Canımız yanıyor. Maç Fenerbahçe'nin hakeme itirazı olmadan bitti" ifadelerini kullandı.