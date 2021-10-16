Drogba: Fenerbahçe maçında ırkçılığa uğradım

Galatasaray'ın eski yıldızı Didider Drogba, Fenerbahçe maçında ırkçılığa uğradığını ancak umursamadığını belirtti.

Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Didier Drogba, futbolculuğunun son dönemlerinde Galatasaray'da da forma giyinmişti.

Sarı-kırmızılılarda görev aldığı kısa sürede, Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

Drogba, Fransa'da France TV'ye yaptığı açıklamalarda Türkiye'de oynarken ırkçılıkla karşılaştığını belirtti.

“FENERBAHÇE MAÇINDA IRKÇILIĞA UĞRADIM”

Türkiye dahil birçok ülkede ırkçılıkla karşılaştığını belirten Drogba, "Irkçılıkla mücadelenin birçok yolu var. Bunlar kişiden kişiye değişebilir. Fenerbahçe maçında yaşadığım ırkçılığı umursamadım. Fransa'da bazı takımlara karşı oynadığım maçlardakileri umursamadım. İngiltere'de ya da cahil insanların olduğu başka ülkelerde yaşadıklarımı umursamadım çünkü bunun cehalet olduğunun farkındaydım." dedi.

“YAPTIĞIN İŞİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAK ÖNEMLİ”

İşini en iyi yapmasının ırkçılara en güzel cevap olduğunu söyleyen eski golcü, "Bir etki oluşturmak için, yaptığın işi en iyi şekilde yapmak önemli. En güçlü olabilirsen, bu daha önemli. Ben bu yolla insanları saygı duymaya zorladım. Beni ten rengim nedeniyle sevmiyor olsan bile bana katlanmak ve beni alkışlamak zorundasın. Çünkü ben güçlüyüm. Benim ırkçılıkla mücadele yolum ve ırkçı insanları daha az aptal yapma yöntemin buydu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 2013'ün Ocak ayında gelerek 2014 Temmuz'da ayrılan Drogba, 53 maça çıktı ve 20 gol, 13 asistlik performans sergiledi.