Fenerbahçe maçındaki tartışmalı ofsayt pozisyonu

Dün oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışmalı bir ofsayt pozisyonu yaşandı.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Şampiyonluk yarışında çok önemli bir yarışa çıkan sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 3-2 kazanarak altın değerinde bir 3 puan aldı.

Bu skorla Fenerbahçe puanını 72'ye yükseltirken, Kasımpaşa ise 37 puanda kalarak düşme hattına doğru geriledi.

TARTIŞMALI OFSAYT POZİSYONU

Maçta yaşanan olaylardan bazıları tartışmalara neden oldu. En çok tartışılan pozisyon ise Kasımpaşa'nın attığı golün, ofsayt sebebiyle iptal edilmesi...

Maç esnasında ve sonunda taraftarlar TFF'nin VAR merkezini topa tuttu. Ofsayt çizgisinin yanlış çizildiğini iddia eden taraftarlar, ofsayt çizgisinin Kasımpaşalı oyuncunun arkasındaki Fenerbahçeli savunma oyuncusu baz alınarak çizilmesi gerektiğini söylediler.

Fenerbahçeli savuma oyuncusunun da ellerini açtığını ve bu sebeple ofsayt olmadığını dile getirdiler.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)