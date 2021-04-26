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    Fenerbahçe maçındaki tartışmalı ofsayt pozisyonu

    Dün oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışmalı bir ofsayt pozisyonu yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 08:53
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    Fenerbahçe maçındaki tartışmalı ofsayt pozisyonu

    Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

    Şampiyonluk yarışında çok önemli bir yarışa çıkan sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 3-2 kazanarak altın değerinde bir 3 puan aldı.

    Bu skorla Fenerbahçe puanını 72'ye yükseltirken, Kasımpaşa ise 37 puanda kalarak düşme hattına doğru geriledi.

    TARTIŞMALI OFSAYT POZİSYONU

    Maçta yaşanan olaylardan bazıları tartışmalara neden oldu. En çok tartışılan pozisyon ise Kasımpaşa'nın attığı golün, ofsayt sebebiyle iptal edilmesi...

    Maç esnasında ve sonunda taraftarlar TFF'nin VAR merkezini topa tuttu. Ofsayt çizgisinin yanlış çizildiğini iddia eden taraftarlar, ofsayt çizgisinin Kasımpaşalı oyuncunun arkasındaki Fenerbahçeli savunma oyuncusu baz alınarak çizilmesi gerektiğini söylediler.

    Fenerbahçeli savuma oyuncusunun da ellerini açtığını ve bu sebeple ofsayt olmadığını dile getirdiler.

    Fenerbahçe maçındaki tartışmalı ofsayt pozisyonu #1

    Fenerbahçe maçındaki tartışmalı ofsayt pozisyonu #2(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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