Fenerbahçe maçlarda top kaybetmiyor

Süper Lig'deki performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe'de başarının sırrı da belli oldu. Maç başı sadece 5 top kaybeden sarı-lacivertliler bu alanda Avrupa'da en başarılı 2. kulüp oldu.

2 yıldır kabus gibi sezonlar geçiren Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonunun parolası ise şampiyonluk. Bu doğrultuda 18 transfer birden yaparak kendi rekorunu kıran sarı-lacivertlilerde bu sene ise başarılı grafik dikkat çekiyor.

İlk 6 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe'de başarının bir diğer sırrı ise azaltılan top kayıpları.

AVRUPA'DA EN İYİ İKİNCİ

Geçen sezonlarda yediği gollerin birçoğunun çıkarken kaptırılan toplar olduğunu gören Erol Bulut ve ekibi bu hatalara önlem aldı. Pasör stoper özellikleri iyi olan Tisserand ve Lemos'un da takıma kazandırılmasıyla birlikte topu oyuna iyi sokabilen sarı-lacivertliler maç başına sadece 5 kez ayaklarındaki topu rakibe kaptırarak bu alanda Avrupa'da en başarılı 2. kulüp oldu. Roma kulübü ise maç başına yaptığı 4 top kaybı ile bu alanda lider konumda.

Fenerbahçe 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puanla Alanyaspor'un ardından 2. sırada yer aldı.

MAÇ BAŞINA EN AZ TOP KAYBEDENLER

1. Roma - İtalya - 4

2. Fenerbahçe - Türkiye - 5

3. Chelsea - İngiltere - 5

4. Kasımpaşa - Türkiye - 5,8

5. Napoli - İtalya - 5,8

6. Inter - İtalya - 5,8

7. Arsenal - İngiltere - 6,2

8. Rotterdam - Hollanda - 6,2

9. Sheffield United - İngiltere - 6,2

10. Braga - Portekiz - 6,4