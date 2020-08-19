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    Fenerbahçe, Malang Sarr için beklemeye geçti

    Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Malang Sarr'a resmi teklifini yaptı. Birçok takımdan teklif alan tecrübeli stoper, kararını ağustos sonunda verecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 09:42
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    Fenerbahçe, Malang Sarr için beklemeye geçti

    Nice ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Malang Sarr'a, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı belirtilmişti.

    Fransız basınına göre genç stoperle Barcelona, Marsilya, Napoli ve Sevilla da yakından ilgileniyor.

    France Football'un haberine göre; Malang Sarr transferinde Barcelona da temaslarını hızlandırdı.

    Fenerbahçe, Malang Sarr için beklemeye geçti #1

    TÜM TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

    Sarr'ın, tüm teklifleri değerlendirmek için acele etmeyeceği ve ağustos sonuna kadar bekleme kararı aldığı ortaya çıktı.

    Sarı-lacivertli takım ise savunmanın ortasına yeni takviyeler yaparak yeni sezona bir an önce hazır olmak istiyor.

    FENERBAHÇE BEKLEMEDE

    Malang Sarr'a menajeri aracılığıyla resmi teklif yapan Fenerbahçe, artık beklemeye geçti. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki oyuncudan olumsuz cevap alırsa alternatif stoper adaylarına yönelecek.

    Ligue 1'de 102 maçta 3 gol ve 2 asistle oynayan Malang Sarr, alt kategorilerde 42 kez Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı.

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