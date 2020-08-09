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    Fenerbahçe, Malang Sarr'ı istiyor

    Fenerbahçe, Nice ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr ile temas halinde. Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki rakipleri ise Inter ve Barcelona...
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 13:02
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    Fenerbahçe, Malang Sarr'ı istiyor

    Transfer bombalarını ardı ardına patlatan Fenerbahçe, Juan Jesus'un ardından yeni bir sol stoper operasyonuna başladı.

    FENERBAHÇE’NİN DE GÜNDEMİNDE

    Geçtiğimiz sezonu Fransız ekiplerinden Nice'te tamamlayan ve serbest kalan Malang Sarr, Avrupa'da birçok takım gibi Fenerbahçe'nin de gündeminde.

    Fenerbahçe, Malang Sarr ı istiyor #1

    RAKİPLER INTER VE BARCELONA

    1999 doğumlu olan sol ayaklı Sarr'ın Inter ve Barcelona'nın da radarında olduğu konuşuluyor. Zor bir transfer gibi gözükse de Fenerbahçe, Fransız futbolcuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

    Ligue 1'de 102 maçta 3 gol+2 asistle oynayan Malang, alt kategorilerde 42 kez Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı.

    Fenerbahçe, Malang Sarr ı istiyor #2

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