Fenerbahçe, Malang Sarr'ı istiyor

Fenerbahçe, Nice ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr ile temas halinde. Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki rakipleri ise Inter ve Barcelona...

Transfer bombalarını ardı ardına patlatan Fenerbahçe, Juan Jesus'un ardından yeni bir sol stoper operasyonuna başladı.

FENERBAHÇE’NİN DE GÜNDEMİNDE

Geçtiğimiz sezonu Fransız ekiplerinden Nice'te tamamlayan ve serbest kalan Malang Sarr, Avrupa'da birçok takım gibi Fenerbahçe'nin de gündeminde.

RAKİPLER INTER VE BARCELONA

1999 doğumlu olan sol ayaklı Sarr'ın Inter ve Barcelona'nın da radarında olduğu konuşuluyor. Zor bir transfer gibi gözükse de Fenerbahçe, Fransız futbolcuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Ligue 1'de 102 maçta 3 gol+2 asistle oynayan Malang, alt kategorilerde 42 kez Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı.