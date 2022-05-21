Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
475.442
1.37%
BTXN Coin
13.21
-0.52%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C
    Fenerbahçe, Malatya'yı farklı yendi

    Fenerbahçe, Malatya'yı farklı yendi

    Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti.
    • 21.05.2022 - 20:59
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 21:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin büyük bir baskısı altında geçen maçta kazanan takım, 5-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Serdar Dursun , 57. dakikada Serdar Aziz, 75. dakikada İrfan Can ve 77. ve 88. dakikada Valencia kaydetti.

    Fenerbahçe, Malatya yı farklı yendi #1

    Devler Ligi ön eleme bileti alındı

    Süper Lig'de sezonu 73. puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi biletini de aldı.

    Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'na 2. ön elemeden başlayacak.

    Fenerbahçe, Malatya yı farklı yendi #2

    Fenerbahçe, Malatya yı farklı yendi #3


    İlginizi Çekebilir

    Kayseri'de liseli eski sevgililerin mezarlıktaki tartışmasında kan çıktı
    3. Sayfa

    Kayseri'de liseli eski sevgililerin mezarlıktaki tartışmasında kan çıktı

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Ukrayna'da Azovstal fabrikası tamamen boşaltıldı
    Dünya

    Ukrayna'da Azovstal fabrikası tamamen boşaltıldı

    Görüş Bildir