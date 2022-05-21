Fenerbahçe, Malatya'yı farklı yendi

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin büyük bir baskısı altında geçen maçta kazanan takım, 5-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Serdar Dursun , 57. dakikada Serdar Aziz, 75. dakikada İrfan Can ve 77. ve 88. dakikada Valencia kaydetti.





Devler Ligi ön eleme bileti alındı

Süper Lig'de sezonu 73. puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi biletini de aldı.

Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'na 2. ön elemeden başlayacak.



