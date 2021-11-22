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    Fenerbahçe malzemecisi tribünlere orta parmak gösterdi

    Fenerbahçe malzemecisi tribünlere orta parmak gösterdi

    Fenerbahçe malzemecisi Cemil Bulut'un, Crespo'nun attığı gole orta parmağını göstererek sevinmesi tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 12:59
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    Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 2-1 konuk takımın galibiyetiyle sonuçlanırken, hakem yönetimini eleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bir konuyu daha gündeme getirdi.

    TRİBÜNLERE ORTA PARMAĞINI GÖSTERDİ

    Crespo'nun attığı golün ardından sevinen Fenerbahçe'de, yedek kulübesinde Malzemeci Cemil Bulut'un yaptığı hareket Galatasaraylıları kızdırdı.

    Fenerbahçe aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası tribünlere orta parmağını gösteren malzemeci Cemil tepkiyle karşılandı.

    Bu hareket sonrasında tansiyon bir anlık yükseldi, taraftarlar sesini yükselterek Cemil'e tepki gösterdi.

    Fenerbahçe malzemecisi tribünlere orta parmak gösterdi #1

    İLK KEZ YAPMIYOR

    Öte yandan söz konusu malzemecinin, 2016 yılında oynanan bir derbide de yine benzer hareketi yaptığı ortaya çıktı.

    Volkan Demirel aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası orta parmağıyla karşılık veren Cemil, o dönem de gündeme gelmişti.

    Fenerbahçe malzemecisi tribünlere orta parmak gösterdi #2

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