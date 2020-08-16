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    Fenerbahçe Mame Thiam ile anlaştı

    Fenerbahçe Mame Thiam ile anlaştı

    Vedat Muriç'i Lazio'ya satmayı planlayan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerini Kasımpaşalı Mame Thiam ile dolduruyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 21:12
    • Güncelleme : 16.08.2020 - 21:12
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    Fenerbahçe Mame Thiam ile anlaştı

    Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken forvete yapılacak takviye için bizzat Başkan Ali Koç devreye girdi.

    FUTBOLCU İLE ANLAŞILDI

    Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

    Fenerbahçe Mame Thiam ile anlaştı #1

    KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA

    Transfer görüşmesinde Ali Koç ve Mame Thiam'ın yanında menajer Ahmet Bulut ve Selahattin Baki'nin de yer aldığı öğrenildi. Toplantıda futbolcuyla her konuda anlaşma sağlanırken Kasımpaşa ile görüşmelerin ise son aşamaya geldiği belirtildi.

    27 yaşındaki Mame Thiam bu sezon Kasımpaşa ile çıktığı 28 maçta 12 gol atıp 5 asist yaptı.

    Fenerbahçe Mame Thiam ile anlaştı #2

    Fenerbahçe Mame Thiam ile anlaştı #3

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