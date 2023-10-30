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Fenerbahçe, Manchester City'yi de yakaladı

Fenerbahçe, Manchester City'yi de yakaladı Üst üste 21. resmi maçını kazanan Fenerbahçe, Manchester City'ye yetişerek Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en iyi 3. galibiyet serisini tekrarladı.