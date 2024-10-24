Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi İngilizlerle kavga çıktı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İNGİLİZLER, FENERBAHÇE'YE KÜFRETTİ

Öte yandan dev maç öncesi olay çıktı.

MANU'yu desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yapınca ortam gerildi.

ARBEDE YAŞANDI

Sarı-lacivertli taraftarların, bu tezahüratlara karşılık vermesiyle birlikte arbede yaşandı.

Polis ekiplerinin araya girmesiyle birlikte yaşanan kavga çok fazla büyümeden önlendi.