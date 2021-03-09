Fenerbahçe: Marcao'nun milletvekili dokunulmazlığı mı var

Konyaspor maçının ardından Fenerbahçe'de gündem Abdurrahim Albayrak'ın Ankaragücü maçının ardından söylediği sözler ve Marcao'nun saha içi davranışlarıydı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yendi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"7 YILDIR ŞAMPİYONLUK YOK HALA UTANMADAN BAĞIRIYORLAR"

"Bugün hepimizin istediği özlediği bir ilk yarı izledik. Güçlü bir ilk yarıydı. Skoru da bulduk. Daha da fazla bulabilirdik. İkinci yarıda durağan oynadık ve farkı açtık. Artık hakikaten böyle bağırıyorlar. Adalet istiyoruz diye çığırtkanlık yapıyorlar. Bu artık komedi! Bu camia 2011 yılından beri, bir de 2014'te şampiyon oldu. 7 yıldır şampiyonluğu yok. Hala utanmadan bağırıyor çağırıyor. Fenerbahçe kurşun yediği zaman güle oynaya direksiyon başına geçen. Bu camianın canına kastedildi."





"ALGIYLA TÜRKİYE'DE KARİYER YAPANLAR VAR"

"2 haftadır bu takımın oyuncuları sedyeyle, ambulansla stadyumdan çıkıyor. Algıyla Türkiye'de kariyer yapanlar var. Bu lobi fiaaliyetlerinin, bu çığırtkanlığı kimlere yarıyor, kimlere yaramıyor ortada. Spor kamuopyu buna uyansın. Rekabet bir yere kadar. İnsan da biraz utanma olur. Pelkas'a yapılan hareket! Gecenin nakavtı diye boksçuya ekstra bonus verilir. Bir kart yok ya. İnsanda insaf utanma olur."

"MARCAO HERHALDE MİLLETVEKİLİ OLDU"

"Bizim inancımız sonsuz. Ben burada çıkalım, sahada cenkleşelim, hakem faktörü olmasın şampiyon oluruz. Herkesten çok daha iyiyiz, çok daha motiveyiz. İki hafta üst üste sedyeyle oyuncu uğurluyoruz. Ne sarı kart var, ne de bir gündeme getiren. Artık isim vereceğim. Marcao diye bir adam var. Herhalde milletvekili oldu. Dokunulmazlığı var. Hakemlere, futbolculara acayip acayip hareketleri var. Fenerbahçe'de böyle davranan bir oyuncu olsa şu ortamda ne olurdu?"