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    Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı açıkladı

    Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı açıkladı

    Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 16:52
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    Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçe, Marcel Tisserand ı açıkladı #1

    MARCEL TISSERAND KİMDİR

    2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.

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