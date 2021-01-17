Fenerbahçe Mesut Özil transferini sonlandırdı

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcu Mesut Özil'le her konuda anlaştı. Arsenal ile sözleşme feshi konusunda anlaşan 32 yaşındaki futbolcunun bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de sezonun büyük transfer hamlesi için son hamle yapıldı. Başkan Ali Koç'un uçağı, Mesut Özil'i İstanbul'a getirmek için saat 16.42'de havalandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in, hava trafiğinde ve hava koşullarında bir problem yaşanmazsa, bu gece 00.15 sularında Ali Koç'un özel uçağı ile İstanbul'a iniş yapması bekleniyor.

FORMA NUMARASINI DA DUYURDU

Aslen Zonguldaklı olan yıldız futbolcu Twitter'dan yaptığı açıklamayla bu sezon 67 numaralı forma giyeceğini ima eden bir paylaşım yaptı.

KAÇ PARA ALACAK?

Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan Mesut Özil'in kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcunun senelik 4 milyon euro kazanacak. Mesut Özil maç başı 25 bin euro kazanacak.

Yıldız oyuncunun lig şampiyonluğu için 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde de 250 bin euro bonus alacak. Ayrıca 5 milyon euro imza parası Mesut Özil'e 3 yılda taksitlerle ödenecek.

ARSENAL'DEKİ ALACAĞININ BİR KISMINDAN VAZGEÇTİ

Mesut Özil'in ücretinin bir kısmını sponsorlar ödeyecek. Bu arada Mesut Özil, Arsenal'deki 8 milyon euroluk alacağının 3 milyon euroluk kısmından vazgeçerek, 5 milyon euroya ayrılmayı kabul etti.