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Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öztürk, Fenerbahçe'yi ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu hedef aldı.

"METİN ÖZTÜRK HADDİNİ AŞTI"

Bu açıklamaların ardından ise Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e cevap verdi.

Sarı-lacivertli yönetici Burak Kızılhan, TV100'e yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Metin Öztürk isimli şahıs haddini aşan söylemlerde bulundu. Fenerbahçe'nin adını anmıyor ama kameralar karşısında Fenerbahçe adıyla varlığını kanıtlamaya çalışıyor. Dikkat ederseniz 'Saha içerisinde kalacağız' diyerek başladığı konuşmaların %80'i saha dışı. Seviyesiz espriler yapacak kadar haddini aştı. Buradaki proje belli. Suçu örtbas etmek. Bu şahıs haftalardır kendi maçlarındaki skandalları görmeden rakip pozisyonları kendince gündeme getirmeye çalışarak suçu örtbas ediyor. Özetle tek amaç maçlarında yaşananları gölgelemek.

"BU SEZONUN PAKETİ TFF İSTİFA!"

Açıklamanın devamında Kızılhan, şunları dedi:

Hadsiz söylemlerinde Konyaspor maçına dikkat çekerek, aklınca hakemleri baskı altına almaya çalışıyor. Trabzonspor, Beşiktaş, Göztepe, Başakşehir kulüpleri, Galatasaray maçlarından sonra isyan etti. Galatasaray her fırsatta istifa rolü oynuyor. İstifa rolü oynayıp, hakemlerden ve MHK'den istediği alıp, maçlarını sonuca bağlıyor. Bu sezonun paketi 'TFF istifa.' Bu sezonun gerçeği ise istediğini alma, rakipleri doğrama! Hakemler her maça, koruma, kollama, kayırma, lehe kararları kolay verme, aleyhe kararları görmezden gelme, kazansın diye ne gerekiyorsa yapma durumunda…

"HANGİ RAKİP BU TAKIMA KARŞI VARLIK GÖSTEREBİLİR?"

Birçok takımın Galatasaray maçlarından sonra isyan ettiğini söyleyen Burak Kızılhan, şu ifadeleri kullandı:

Kulüp olarak bu akşam yaptığımız açıklamada da söyledik: "Galatasaray'a hediye edilen maç" dedik. Hakemler tarafından böyle korunan, kollanan bir takıma karşı, deplasmanda, iç sahada hangi rakibin galip gelme şansı kalır? Hangi rakip bu takıma karşı varlık gösterebilir?

"SORUMLULAR İZLEMESİN, MÜDAHALE ETSİN!"

Yetkililere çağrıda bulunan Burak Kızılhan, şunları dedi: