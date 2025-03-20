Fenerbahçe, milli futbolcularından yoksun çalıştı

İHA
Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı belirtildi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Isınma çalışmalarıyla başlayan idmanın, çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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