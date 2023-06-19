Fenerbahçe: Montella ile hiçbir zaman anlaşmadık

Fenerbahçe Kulübü, Vincenzo Montella ile anlaşılıp vazgeçildiği haberlerini yalanladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.
Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
"Yerli teknik adamla çalışacağız"
Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Burada konuşan Ali Koç, yerli bir teknik adamla anlaşacaklarını söylemişti.
Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik.
Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız.