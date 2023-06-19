Fenerbahçe: Montella ile hiçbir zaman anlaşmadık Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor'dan ayrılan teknik direktör Vincenzo Montella ile anlaşıldığı, daha sonra ise vazgeçildiği yönündeki haberler hakkında bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, Vincenzo Montella ile anlaşılıp vazgeçildiği haberlerini yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.



Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

"Yerli teknik adamla çalışacağız"

Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Burada konuşan Ali Koç, yerli bir teknik adamla anlaşacaklarını söylemişti.

Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik.