Fenerbahçe, Nabil Dirar'a kulüp arıyor

Fenerbahçe'de sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Nabil Dirar'ın, bonservis bedeli olmadan başka bir takıma gönderilmesi gündemde. Ancak deneyimli ismin aldığı maaş sorun çıkarıyor.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar krizi devam ediyor. Sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Faslı futbolcuyu takımdan göndermek isteyen sarı-lacivertli yönetim, gelen taliplerle maddi konularda anlaşamayan Dirar'a alternatif çözümler üretmeye çalışıyor.

MAAŞI 1.5 MİLYON EURO

Süper Lig'den bazı kulüpleri reddeden tecrübeli futbolcuya son olarak Kayserispor talip oldu. 1.5 milyon euro maaş alan 35 yaşındaki oyuncu, daha önceki sezonda olduğu gibi kulüp bulamaması halinde U21 takımıyla idmanlara çıkarak maaşını almaya devam edecek.

FENERBAHÇE MAAŞI TAMAMLAYABİLİR

Geçtiğimiz sezonu Club Brugge'de geçiren ancak fazla forma şansı bulamayan Dirar'a takım arayan sarı-lacivertliler, çalışmalarını da hızlandırdı.

Deneyimli futbolcunun maaşından vazgeçmek istemediği de öğrenilirken gittiği takımda aldığı maaşı 1.5 milyon euroya tamamlama da düşünülen seçenekler arasında yer alıyor.