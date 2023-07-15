Fenerbahçe, Neftçi Bakü karşısında tek golle kazandı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'nın Saint Petersburg kentinde katıldığı Pari Premier Cup turnuvasındaki üçüncü ve son maçında Fenerbahçe, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'ye karşılaşmada galibiyeti getiren golü 72. dakikada yeni transfer Edin Dzeko attı. Dzeko'nun golünde asisti de yeni transfer Ryan Kent yaptı.
Djiku ilk kez forma giydi
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal; Smena Stadyumu’nda oynanan mücadelede Altay Bayındır, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Diego Rossi, Ryan Kent ve Edin Dzeko'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.
Fenerbahçe'de ikinci yarıda Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Yusuf Kocatürk, Emre Mor, Serdar Dursun, Joao Pedro ve Alexander Djiku oyuna girdi.
Turnuva sona erdi
Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında Zenit ile karşılaşmıştı. Normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadeleyi penaltılar sonucu Rus ekibi 4-3 kazanmıştı.
Organizasyondaki ikinci maçına Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız karşısında çıkan sarı-lacivertliler müsabakadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.
Fenerbahçe, oynanan Neftçi maçının ardından İstanbul’a dönecek ve yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.