Fenerbahçe, nisan ayında 7 resmi maç yapacak

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olimpiakos ekibiyle eşleşirken, ilk maça deplasmanda çıkacak.
Temsilcimizin Olympiakos'u elemesi halinde yarı finaldeki rakibi ise Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibi olacak.
Turnuvanın çeyrek final ilk maçları 11 Nisan’da, rövanş müsabakaları ise 18 Nisan’da oynanacak.
25 günde 7 zorlu maç
Böylelikle Fenerbahçe, nisan ayında tam 7 maça çıkacak.
Nisan ayındaki fikstürüne 3 Nisan'da iç sahada oynayacağı Adana Demirspor maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe, 28 Nisan'da yine iç sahada oynayacağı Beşiktaş derbisiyle yoğun fikstürünü tamamlayacak.
İşte Fenerbahçe'nin milli ara sonrasındaki nisan ayı fikstürü
03.04.2024 Fenerbahçe - Adana Demirspor
07.04.2024 Galatasaray - Fenerbahçe
11.04.2024 Olympiakos - Fenerbahçe
14.04.2024 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
18.04.2024 Fenerbahçe - Olympiakos
21.04.2024 Sivasspor - Fenerbahçe
28.04.2024 Fenerbahçe - Beşiktaş
Basketbol takımı da Olympiakos'la oynayacak
Öte yandan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı da futbol takımından 1 gün sonra EuroLeague'de Olympiakos ile karşılaşacak.
Futbol maçı 11 Nisan Perşembe günü, basketbol maçı ise 12 Nisan Cuma günü oynanacak. İki mücadelede Yunanistan'da oynanacak.
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