DHA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında yarın TSİ 23.00'te Danimarka ekibi Noerdsjallend ile karşılaşacak.
Farum kasabasındaki Right to Dream Park'ta oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli kafile Kopenhag’a ulaştı.
Fenerbahçe kafilesini havalimanında Sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmayan futbolcular, ardından havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele geçti.
Taraftarlar dua etti
Bu arada Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuların bindiği takım otobüsünün önünde Fenerbahçe'nin başarısı için dua ettiler.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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