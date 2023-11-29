Fenerbahçe, Noerdsjaellend maçı için Danimarka'ya geldi UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında yarın Danimarka temsilcisi Noerdsjaellend ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kopenhag’a geldi.

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DHA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında yarın TSİ 23.00'te Danimarka ekibi Noerdsjallend ile karşılaşacak.

Farum kasabasındaki Right to Dream Park'ta oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli kafile Kopenhag’a ulaştı.

Fenerbahçe kafilesini havalimanında Sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmayan futbolcular, ardından havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele geçti.

Taraftarlar dua etti

Bu arada Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuların bindiği takım otobüsünün önünde Fenerbahçe'nin başarısı için dua ettiler.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)