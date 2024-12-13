Fenerbahçe ocak ayında transfer taarruzuna çıkacak

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de Athletic Bilbao mağlubiyetinin ardından Ali Koç yönetimi istifaya davet edilmişti.

TRANSFER YAPILACAK

Ali Koç yönetimi ise bu çağrıların muhalefet tarafından bilinçli olarak çıkartıldığını düşünüyor.

Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı, Anderson Talisca başta olmak üzere Nicola Zalewski ve iyi bir golcü alınması için girişimlere başladı.

Devre arasında duruma göre ek bir stoper almayı da tercih edecek olan sarı-lacivertliler, Becao'yu da göndermek istiyor.

TRANSFERDE SON DURUM

Fenerbahçe yönetimi, Anderson Talisca ve kulübü Al Nassr ile prensipte anlaştı. Oyuncunun transferiyle ilgili maddi sorunların da çözüldüğü belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin Talisca'ya bonservis ödemeyeceği söylenirken 12 milyon euroluk yıllık ücreti karşılığında kiralanacağı öğrenildi.

ZALEWSKI İKNA OLDU

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer teklifini kabul etmeyen Nicola Zalewski ise Sebastian Szymanski ve Jose Mourinho faktörlerine deniyle Türkiye’ye gelmeye ikna oldu.

MEDINA'DA SON DETAYLAR

Arjantinli orta saha Medina için Boca Juniors ile 10 milyon dolar artı 5 milyon dolar bonus karşılığında anlaşmaya varıldı.

Oyuncuyla ilgili bonservis bedelini ödeme planı hakkında son detaylar konuşuluyor. Fenerbahçe yönetimi, anlaşmaya sonraki satıştan pay maddesi koyarak rakamı daha aşağı çekmek için de görüşmeler yapıyor.

Öte yandan Medina'nın ocak ayında Türkiye'ye gelip 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı söylendi.