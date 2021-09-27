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Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat açta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 27.09.2021 - 18:28
Süper Lig'de Vitor Pereira dönemine iyi başlayan Fenerbahçe, liderlik koltuğuna oturdu.
Beşiktaş'ın Altay'a yenilmesinin ardından, Hatay'ı 2-1 ile geçen Kanarya, çıkışını sürdürmeye devam etmek istiyor.
Hem lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir performans sergilemek isteyen Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
Olympiakos oldukça güçlü bir rakip olarak görülürken, sarı-lacivertliler evinde 3 puan peşinde olacak.
UEFA'da yoluna emin adımlarla ilerlemek isteyen Fenerbahçe, evinde taraftarın önünde galibiyet sevinci yaşamak için mücadele edecek.
Temsilcimizin maçını kaçırmak istemeyenler ise "Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat açta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat açta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi maç,ı 30 Eylül 2021 Perşembe günün oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi maçı, Exxen kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.