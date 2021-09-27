Haberler

Futbol Haberleri

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat açta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat açta, hangi kanalda?

Ligde iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lgi'nde ise Olympiakos ile karşılaşacak. Peki, "Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat açta, hangi kanalda?" İşte maçın detayları...